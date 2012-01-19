В Тернополе вывесят государственные флаги - к 100-летию Ярослава Стецько
08:50, 19 января 2012Общество
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Распоряжение мэра
В Тернополе сегодня по случаю 100-летия со дня рождения проводника ОУН Ярослава Стецько вывесят государственные флаги Украины.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, это предусмотрено распоряжением городского головы Сергея НАДАЛА.
Документом также рекомендовано вывесить государственные флаги предприятиям, организациям и объединениям граждан.
Я.Стецько родился 19 января 1912 года в Тернополе.
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