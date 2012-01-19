Харьковские чернобыльцы обратились к послу Франции по правам человека

Представители чернобыльских организаций Харькова обратились к послу Франции по правам человека Франсуа ЗИМЕРЕ с просьбой обратить внимание на политические репрессии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим обращением к Ф.ЗИМЕРЕ от имени харьковских чернобыльцев обратился член организационного комитета Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Владимир ПРОСКУРИН.

Он подчеркнул, что украинская власть пытается помешать публичным выступлениям чернобыльцев, которые настроены оппозиционно. По словам В.ПРОСКУРИНА, речь идет даже об уголовном преследовании.

«Мы подвергаемся преследованиям, репрессиям, чтобы мы не могли говорить правду и организовывать людей для эффективной защиты своих прав», - сказал он.

В.ПРОСКУРИН также призвал бойкотировать финал Чемпионата Европы по футболу, который летом должен пройти в Украине и Польше.

«Мы просим помощи обратить внимание общественности на те репрессии, которые имеют место в Украине. Мы также просим не принимать участия в Евро-2012. Евро-2012 не может проводиться в стране, где не выполняются законы и не соблюдаются права человека», - сказал В.ПРОСКУРИН.

В свою очередь, Ф.ЗИМЕРЕ выразил удивление по поводу этой ситуации и попросил чернобыльцев предоставить документальное подтверждение заявлений о нарушении их прав.

«Вы довели до моего сведения информацию, которую я не знал. Я не знал, что люди, которые заплатили своей жизнью, проявляют такую смелость, чувство долга и могут принимать участие в подобных конфликтах. Мне бы хотелось получить больше документальной информации, которую бы я мог взять с собой в посольство. Я не знал о подобной ситуации», - сказал Ф.ЗИМЕРЕ.

Как сообщал УНИАН, посол Франции по правам человека Ф.ЗИМЕРЕ вчера был намерен встретиться с осужденной экс-премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Качановской исправительной колонии в Харькове, однако не получил соответствующего разрешения.