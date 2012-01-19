Эксперт: Минфин был последним ведомством, на которое Азаров имел влияние

Смена руководства Министерства финансов является негативной оценкой не столько работы бывшего министра Федора ЯРОШЕНКО, сколько премьер-министра Николая АЗАРОВА, поскольку фактически Минфин управлялся именно премьером.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал бывший первый заместитель министра Финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что и со стороны президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, и со стороны экспертов не раз звучала критика в отношении бюджетной, финансовой и фискальной политики, проводимой правительством.

«Все прекрасно понимают, что предыдущий министр не был самостоятельной фигурой, а лишь выполнял решение руководства правительства. Претензии, которые есть к бюджету, к финансовой и фискальной политике и так далее – это претензии все же не к ЯРОШЕНКО, а к АЗАРОВУ. Поскольку руководил и направлял работу министерства Николай Янович. Это негативная оценка работы не столько ЯРОШЕНКО, сколько АЗАРОВА», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Кроме того, он высказал мнение, что с назначением Валерия ХОРОШКОВСКОГО министром финансов Н.АЗАРОВ лишится влияния на последнее министерство в правительстве.

«Минфин, насколько я знаю, был последним ведомством, на которое Николай АЗАРОВ имел влияние. С назначением ХОРОШКОВСКОГО министром финансов, премьер потеряет это влияние. Управлять Минфином сейчас будет непосредственно Валерий Иванович (ХОРОШКОВСКИЙ – УНИАН). Скорее всего он в своей работе будет руководствоваться мнением и позицией не премьер-министра, а президента», – считает И.УМАНСКИЙ.

По мнению эксперта, бюджетная и фискальная политика в Украине требуют кардинальных изменений, и именно после прихода в Минфин В.ХОРОШКОВСКОГО это может произойти.

Также И.УМАНСКИЙ отметил, что присоединение к Минфину Таможенной и Налоговой служб может дать позитивный результат. «Если это произойдет, то, безусловно, это будет позитивом. Безусловно, эта система требует изменений», – заявил И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что на новой должности В.ХОРОШКОВСКИЙ столкнется не только с проблемой изменения бюджета на 2012 год, финансовой и фискальный политики, но и с кадровыми проблемами в Министерстве.

«Проблем несколько. Прежде всего, бюджетная, финансовая, фискальная – проблемы, перенесенные с 2011 года. По моим расчетам, порядка 26-28 млрд. грн. в прошлом году плановых издержек профинансировано не было. Это плюс к плановому дефициту бюджета в 35,5 млрд. Целый ряд долговых проблем перенесены на 2012 год. В этой ситуации проблем и задач перед Минфином будет огромное количество. За последние 1,5-2 года снизился кадровый потенциал Министерства. Именно в период руководства Минфином Федора ЯРОШЕНКО большинство кадрового потенциала Министерства было потеряно, и сейчас ХОРОШКОВСКОМУ надо будет решать сложные проблемы с тем составом людей, которые есть в Минфине», – сказал И.УМАНСКИЙ.

Он предположил, что команда ведомства будет усиливаться более сильными профессионалами.