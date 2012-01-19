Азаров приглашает инвесторов в газовые проекты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ приглашает иностранных инвесторов участвовать в проектах по увеличению добычи газа в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на международной конференции «Природный газ и энергетическое будущее Украины», проходящей в Киеве.

Он отметил, что в перспективе Украина может выйти на уровень добычи газа, который существовал во времена Советского Союза.

«Наша геологическая структура, наши месторождения способны восстановить, по крайней мере, в тех объемах, какие мы имели, добычу газа в ближайшем обозримом будущем. Мы знаем отчеты наших нефтяников и газовиков, знаем перспективные площади, на которых надо сосредоточить усилия. И мы были бы чрезвычайно признательны тем инвесторам, которые вместе с нами придут на эти перспективные месторождения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что сейчас перед правительством стоит задача уменьшить зависимость от импортируемого российского газа.

«Задача наша стоит очень простая – это уменьшить зависимость от импортируемого нами в настоящее время очень дорогого газа», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

По информации Государственной службы статистики Украины, украинские нефтегазодобывающие предприятия в 2011 году сократили добычу природного газа на 0,3%, по сравнению с 2010 годом, до 19,2 млрд. кубометров.