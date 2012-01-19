Кабмин изменил состав правления Пенсионного фонда

Кабинет министров изменил состав правления Пенсионного фонда (ПФ).

Согласно правительственному постановлению №18 от 18 января 2012 года, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина, в состав правления введены: первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА, председатель Всеукраинской общественной организации «Лига профессионалов» Василий ПОДДУБНЫЙ, народный депутат Валерий СУШКЕВИЧ.

Кроме того, из состава правления ПФ выведены заместители председателя правления ПФ Валентин КОРОНЕВСКИЙ и Евгений МАКСИМЧУК, а также представитель Минсоцполитики Виталий МУЩИНИН.

Напомним, состав правления Пенсионного фонда утвержден правительственным постановлением №660 от 28 июля 2010 года. В его состав входят 17 членов, в том числе председатель правления ПФ Борис ЗАЙЧУК.