Гостиный двор в Киеве исключен из списка памятников архитектуры

Здание Гостиного двора в Киеве исключено из списка памятников архитектуры Украинской ССР, поскольку оно не содержит предмета охраны и не может являться памятником.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве культуры Украины.

В министерстве пояснили, что в 2011 году по заказу АОЗТ «Укрреставрация» специалисты Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института «УкрНИИпроектреставрация» провели научное исследование по определению историко-культурной ценности здания Гостиного двора в Киеве.

«Заключением научной экспертизы специалистов института, утвержденным соответствующим решением президиума Научно-методического совета по вопросам реставрации и реконструкции исторической среды Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, констатировано: современное здание Гостиного двора не соответствует никаким критериям, определенным в п. 10 постановления КМУ от 27 декабря 2011 года №1760, то есть не содержит предмета охраны и не может считаться памятником. Кроме того, оно не подлежит государственной регистрации на основании ч. 2 ст. 13 Закона Украины «Об охране культурного наследия» (как современное сооружение, созданное по старинным проектам или научным реконструкциям)», - говорится в сообщении министерства.

Данное заключение утверждено на заседании Научно-методического совета по вопросам охраны культурного наследия Министерства культуры Украины 23 ноября 2011 года.

При этом информации относительно запланированной реконструкции или перепрофилирования данного здания в Минкультуры не поступало.

Напомним, Кабинет министров своим постановлением №1380 от 15 августа 2011 года исключил из списка памятников архитектуры Украинской ССР, находящихся под охраной государства, здание Гостиного двора (охранный номер 872) на Контрактовой площади, 4 в Киеве.