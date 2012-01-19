Охранники пытали предпринимателя, требуя 50 тысяч

Апелляционный суд Днепропетровской области к 3-7 годам заключения с конфискацией имущества, в зависимости от участия в преступлении, осудил шестерых жителей региона, которые в 2009 году с целью выкупа похитили 34-летнего предпринимателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.

Злоумышленники, которые работали в частном охранном агентстве, практически в центре города Першотравенск похитили местного предпринимателя и отвезли его в спортзал одного из охранных агентств. Приковав потерпевшего наручниками к металлической балке, вооруженные преступники издевались над ним, требуя деньги. Они заставили заложника написать расписку за несуществующий долг в сумме 50 тыс. грн., которые он якобы одолжил год тому назад. Воры пытались завладеть жильем предпринимателя. После недели жестоких издевательств они отвезли мужчину в гараж, чтобы убить, но пленнику удалось бежать.

Сотрудники УСБУ и милиции разыскали и задержали сначала четырех злоумышленников, а позже еще двух соучастников преступления.

При обыске в помещении, где держали заложника, изъято два охотничьих карабина «Сайга», пневматическое ружье, 2 пистолета, патроны, резиновые дубинки, наручники, бронежилеты, документы потерпевшего и тому подобное.

Приговором суда все члены преступной группировки признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.189 (вымогательство), ч.2 ст.127 (пытки), ч.3 ст.185 (кража), ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.