Луганская область - первая по преступным группировкам

В Луганской области в 2011 году правоохранительные органы обезвредили 41 организованную преступную группировку.

Как сообщает УНИАН пресс-служба прокуратуры Луганской области, это наибольший показатель в Украине.

Согласно сообщению, также вдвое возросло число дел, расследованных и направленных в суд о преступлениях с признаками организованной группы и преступной организации

Благодаря прокурорскому реагированию достигнуты положительные результаты на приоритетных направлениях «правозащитной деятельности».

Существенно уменьшена задолженность по заработной плате: по документам реагирования прокуроров гражданам выплачено почти 100 млн. грн. зарплаты, 25,7 млн. грн. направлено в Пенсионный фонд.

Кроме того, в прошлом году при вмешательстве прокуратуры восстановлены права 14 тысяч детей.

По искам органов прокуратуры по защите интересов граждан и государства в суде с правонарушителей взыскано более 209 млн. грн., в настоящее время реально выполнено решений на сумму почти 80 млн. грн.