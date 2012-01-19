Кабмин запретит врачей в рекламе

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об изменениях в Закон «О рекламе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим КОПЫЛОВ.

«Решено не использовать образ врача или какого-то человека, похожего на врача, при рекламе любых товаров», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он отметил, что ранее законом запрещалось использование образа врача в рекламе алкогольных и табачных изделий, а также медикаментов. В частности, по словами В.КОПЫЛОВА, признаками использования образа врача в рекламе являются белый халат, «скорая помощь» и другое.

Кабмин намерен передать этот законопроект на рассмотрение Верховной Рады Украины.