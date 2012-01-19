В Нижнем Новгороде откроется Генконсульство Украины

Через месяц в Нижнем Новгороде откроется очередное Генеральное консульство Украины в России и пройдет заседание подкомитета по международным делам Украинско-российской межгосударственной комиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ сообщил на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности российской дипломатии в 2011 году.

«В ближайший месяц состоится очередное заседание подкомитета по международным делам. Мы решили его провести в Нижнем Новгороде, будет это событие приурочено к открытию Генерального консульства Украины (в этом городе)», - сказал он.

Министр сообщил, что на заседании будет обсуждаться весь спектр международных вопросов. «В том числе и приднестровская тематика, поскольку Украина и Россия являются странами-гарантами», - добавил С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября 2011 года министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил, что в 2012 году Украина откроет свое Генконсульство в Нижнем Новгороде, а Россия - в Донецке.