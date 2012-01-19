В интернет-казино соблюдали правила конспирации

В Одессе сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями сегодня пресекли работу подпольного интернет-казино.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Следственно-оперативная группа Суворовского РОВД Одессы обнаружила, что «деятельность зала игровых автоматов в интерактивном клубе осуществлялась «конспиративно». В милиции отметили, что граждане звонили на мобильный телефон администратора и договаривались о последующем посещении игрового зала, чтобы попасть в заведение.

После того как «работники заведения не смогли предоставить сотрудникам милиции правоустанавливающих документов, были изъяты 9 системных блоков и мониторов, 4 игровых автомата, ключи для установки игровых программ, а также около 5 тыс. грн.», уточнили в облУВД.

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению владельцев клуба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.203 (ведение игорного бизнеса) Уголовного кодекса Украины.