Налоговики: сроки для перерегистрации «упрощенцев» продлены не будут

Государственная налоговая служба Украины не будет продлевать сроки для перерегистрации предпринимателей-«упрощенцев».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.

«Я считаю, что в те сроки предприниматели смогут выполнить ту задачу без всяких проблем», - отметил он, отвечая на вопрос, будет ли продлен срок перерегистрации с 25 января до конца первого квартала.

Также он отметил, что на сегодняшний день в каждой области работает группа центрального аппарата, которая отслеживает очереди предпринимателей на перерегистрацию. «Я заявляю: сегодня нет очередей, сегодня нет препятствий для перерегистрации предпринимателей», - сказал А.КЛИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, с 1 января т.г. в Украине действует Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности».

Регистрация и перерегистрация предпринимателей, желающих работать на упрощенной системе налогообложения, осуществляется с 1 по 25 января 2012 года.

По состоянию на 12 января, в налоговые органы Украины поступило 343 тыс. заявлений от предпринимателей о переходе на новую модель упрощенной системы налогообложения. Очередей или жалоб от плательщиков в инспекциях не зафиксировано, сообщают в ГНСУ.