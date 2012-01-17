Заявки на участие в «Евровидении» в Баку подали 43 страны

Для участия в 57-м по счету музыкальном конкурсе "Евровидение-2012", который пройдет в мае текущего года в Баку, подали заявки 43 страны, говорится в сообщении официального сайта конкурса со ссылкой на "Европейский вещательный союз".

Как передает РИА «Новости», среди подавших заявку - Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Великобритания, Грузия, Германия, Голландия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Исландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Молдова, Норвегия, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швеция, Швейцария и Эстония.

В сообщении особо отмечается желание принять участие на конкурсе представителей Италии, Венгрии, и Австрии, которые вернулись в конкурс в прошлом году после длительного перерыва, а также Черногории, не принимавшей участие в "Евровидении" последние три года.

По словам главного продюсера "Евровидения-2012" Яна Ола САНДА, представители стран, подавших заявку, в мае соберутся в Баку для того, чтобы "ближе узнать Азербайджан и азербайджанский народ и принять участие в самом грандиозном шоу в мире".

"Евровидение-2012" пройдет в Баку с 22 по 26 мая. Азербайджан получил право на проведение престижного в Европе песенного конкурса после победы азербайджанского дуэта Эльдара ГАСЫМОВА и Нигяр ДЖАМАЛ (сценический псевдоним Ell&Nikki) с поп-балладой Running Scared на прошлогоднем конкурсе в немецком Дюссельдорфе.

Украина проводила песенный конкурс «Евровидение» в 2005 году после победы певицы Русланы ЛЫЖИЧКО.