В Тернополе обстреляли квартиру местной журналистки
Обычно пишет на криминальную тематику
В Тернополе неизвестные обстреляли из пневматического оружия квартиру заместителя редактора местной газеты «Вільне життя плюс».
Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей областного управления милиции, к ним поступило сообщение от самой журналистки о том, что неизвестные повредили внешнее стекло окна ее квартиры.
На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа работников милиции.
Милиция не исключает, что окно квартиры стало объектом развлечений хулиганов. Вместе с тем отрабатываются и другие версии.
Сама журналистка, которая обычно пишет на криминальную тематику, инцидент с профессиональной деятельностью не связывает.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства.