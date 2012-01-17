В Тернополе обстреляли квартиру местной журналистки

В Тернополе неизвестные обстреляли из пневматического оружия квартиру заместителя редактора местной газеты «Вільне життя плюс».

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей областного управления милиции, к ним поступило сообщение от самой журналистки о том, что неизвестные повредили внешнее стекло окна ее квартиры.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа работников милиции.

Милиция не исключает, что окно квартиры стало объектом развлечений хулиганов. Вместе с тем отрабатываются и другие версии.

Сама журналистка, которая обычно пишет на криминальную тематику, инцидент с профессиональной деятельностью не связывает.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства.