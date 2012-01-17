Столичным властям припомнили скандальные застройки

Представители общественных организаций столицы создают «Киевский форум» для защиты города и прав киевлян

Представители общественных организаций столицы создают «Киевский форум» – потому что вопрос сохранения историко-культурного наследия города и защиты прав киевлян прямо зависят от того, смогут ли жители столицы объединить свои усилия и скоординировать действия, превратив многочисленные акции протеста киевлян в мощную гражданскую силу.

Об этом заявили участники социальной инициативы «Киевский форум» на пресс-конференции.

«Сегодня в Киеве накопилось огромное количество проблем, которые почему-то не спешит решать киевская власть. В частности, немедленного решения требуют вопросы сохранения и увеличения количества скверов и зелёных зон, упорядочивание малых архитектурных форм (МАФ), порядка продажи алкогольно-табачных изделий, ремонта детских площадок и благоустройства придомовых территорий, решение транспортных проблем города. Вместо этого, власть проникается решением собственных бизнес-вопросов, превратив столицу в фронт борьбы за финансово-экономические ресурсы. При этом киевляне, несмотря на бездействие властей, вынуждены создавать собственные фронты – борьбы с незаконными застройками, разрушением исторических памятников и т. д.», – отметил председатель общественной организации «Народный фронт» Роман ГОЛОВНЯ.

По его убеждению, только объединение усилий киевлян, которым небезразлична судьба города, сможет активизировать усилия общественности для влияния и контроля над действиями власти. «Основной принцип деятельности социальной инициативы «Киевский форум» – это ответственность каждого сознательного киевлянина за судьбу своего города. Мы призываем киевлян не быть равнодушными к проблемам своего города, района или дворов. Нужно заставлять власть работать на благосостояние города и благополучие его жителей, а не наполнять собственные карманы за счёт киевлян», – подчеркнул Р.ГОЛОВНЯ.

Лидер общественной организации «Киевляне, объединяемся» Максим МАНЬКОВСКИЙ сообщил, что в последние годы Киев разрушали под лозунгами сохранения города для будущих поколений.

«Для управления столицей власть избрала стратегию «управляемого хаоса», когда за счёт политической и социально-экономической дестабилизации в столице, у города, вопреки интересам общины, отбирают жизненно важные активы: коммунальные предприятия, земельные участки, зелёные зоны, культурно-исторические памятники. Вспомнить хотя бы продажу акций «Киевводоканала», «Киевгаза», «Киевгорстроя», варварскую вырубку сквера по ул. А. Малышко, скандальные строительства возле метро «Театральная», Пирогова, 2, и Гончара, 17–23, попытки застроить Пейзажную аллею, разрушить усадьбу Мурашко, замок Барона. Многим инициативным группам местных жителей удалось отстоять свои права, защитить собственные дворы, парки и дома от уничтожения. И это, в первую очередь, победа самих киевлян», – подчеркнул М.МАНЬКОВСКИЙ.

При этом он отметил, что городские власти безотказно выделяют землю частным структурам для строительства коммерческих объектов, торгово-развлекательных центров и офисных комплексов, при этом почти не строя объектов социальной инфраструктуры, жизненно необходимых для многомиллионного мегаполиса: детских садов, школ, поликлиник, больниц, спортивных комплексов, музеев, кинотеатров. «Это свидетельствует о том, что управление столицей для власти, в первую очередь, способ получения прибыли, а не последовательное развитие Киева», – подытожил М.МАНЬКОВСКИЙ.

В свою очередь, председатель ОО «Настоящие киевляне» Татьяна БИЛЕЦКАЯ призвала киевлян к постоянному контролю за действиями городского головы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА, председателей районных государственных администраций, депутатов и комиссий Киевского городского совета. Для этого активисты социальной инициативы планируют проводить мониторинг решений городского совета, обнародовать результаты работы КГГА, осуществлять общественный контроль за использованием бюджетных средств города, информировать киевлян о любых решениях органов местной власти.