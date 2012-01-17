Шприцы с наркотиками прятали в морковь

В Харьковском СИЗО в моркови, которая находилась в передаче и предназначалась для одного из заключенных, было обнаружено и изъято 2 медицинских шприца с иглами и наркотиками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, морковь была обнаружена в помещении приема посылок и передач для заключенных во время проведения досмотра продуктовой передачи от гражданки.

В одном из шприцев емкостью 5 мл содержалось вещество бело-желтого цвета, во втором (пустом) – 2 иглы.

После того как женщина сдала продуктовую передачу, она скрылась в неизвестном направлении, забыв свой паспорт гражданки Украины в помещении СИЗО.

Материалы по данному факту были направлены для принятия решения в милицию.