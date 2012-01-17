Министр знает, что каждый четвертый милиционер готов уволиться

В Украине из-за социальных трудностей каждый 4 сотрудник милиции готов уволиться из органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве на коллегии МВД по итогам деятельности органов внутренних дел в 2011 году сообщил министр МВД Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

«По результатам анонимного анкетирования 8 из 10 сотрудников милиции говорят о невозможности обеспечить элементарные жизненные потребности, треть жалуются на ненадлежащие условия проживания, из-за социальных трудностей каждый 4 милиционер готов уволиться из органов внутренних дел», - сказал министр, отметив, что в прошлом году несмотря на огромные потребности обеспечения жильем не выделялись средства на строительство.

В то же время министр отметил, что в этом году МВД изыскало возможность для повышения заработной платы, в частности минимальная зарплата сотрудника милиции вырастет с 1450 грн. до 1600. В то же время, министр отметил, что по его убеждению, главной составляющей успеха в работе правоохранительных органов является работа с кадрами, в частности положительная мотивация труда – желание бороться с преступностью, наличие достойной зарплаты, социальных гарантий, профессиональная подготовка.