Чиновника взяли на взятке 10 тысяч долларов

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Запорожского главка милиции при получении взятки в особо крупном размере задержали и. о. председателя Запорожской райгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, «чиновник был задержан 16 января с поличным: непосредственно после получения взятки, вымогавшейся в качестве платы за выделение в собственность местному предпринимателю 2 га земли на территории Запорожского района».

По данным отдела по связям с общественностью Запорожского главка милиции, за оформление предпринимателю прав собственности на данный земельный участок чиновник требовал 10 тыс. долларов.

«13 января он получил 5 тыс. долларов и начал оформлять документы, которые обещал отдать 16 января в обмен на вторую часть оговоренной суммы. Непосредственно после осуществления обмена чиновник был задержан сотрудниками УБОП». – сообщили в отделе связей с общественностью.

На сегодняшний день в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – «Получение взятки в особо крупных размерах». Ведется следствие.

Справка УНИАН. Запорожский район Запорожской области занимает площадь в 1 640 га непосредственно на территории Запорожья и рядом с городом (в том числе вдоль береговой лини Днепра), благодаря чему цены на земельные участки, дома, дачи и т.д. на территории данного района самые высокие в области. Район также лидер по числу коррупционных скандалов, связанных с незаконным выделением и нецелевым использованием земли.