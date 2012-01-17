Двое пьяных угнали авто и врезались в дерево

Кировоградские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых, 1970 и 1982 г.р., которые на угнанном автомобиле попали в дорожно-транспортное происшествие на территории соседней области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

В пгт Ольшанка двое нетрезвых мужчин со двора частного дома похитили автомобиль «Opel-Astra», решили ехать в Одесскую область, однако на территории Николаевской области попали в ДТП. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Мужчины остановили первого же водителя, который помог им вытащить поврежденную машину, договорились с охранником предприятия, которое находилось неподалеку, и оставили там автомобиль, забрав аккумулятор и магнитофон.

Вечером воры вернулись в Ольшанку. Младший пошел в бар, где его задержали работники милиции. Старшего задержали дома, когда он паковал вещи, чтобы уехать в Россию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).