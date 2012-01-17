В Луганске Януковича просят вернуть смертную казнь
После трагедии на Театральной площади
Общественная организация «Луганцы» написала открытое письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ по поводу трагедии на Театральной площади 13 января, когда водитель иномарки въехал в толпу людей.
Как говорится в тексте обращения, которое УНИАН передал председатель «Луганцы» Сергей КОВАЛЕНКО, общественники предлагают ужесточить наказание за подобные тяжкие преступления вплоть до смертной казни, создать следственную комиссию с участием общины города, при этом на время расследования временно отстранить от руководства мэра Луганска Сергея КРАВЧЕНКО и председателя Луганской областной государственной администрации Владимира ПРИСТЮКА.
«Эту аварию следует рассматривать как умышленное убийство. Нам не нужны на скамье подсудимых «стрелочники», - отмечается в обращении.
Также «Луганцы» предлагают в будущем устанавливать городскую новогоднюю елку там же - на Театральной площади, но на месте памятника В.Ленину, а на месте трагедии установить памятный крест.
Как сообщал УНИАН, в Луганске 13 января 2012 года во время празднований Старого нового года около городской елки на Театральной площади в толпу подростков на полной скорости врезался легковой автомобиль под управлением 29-летнего водителя.
17-летняя студентка погибла на месте, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
В отношении водителя следственным управлением ГУМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Водитель задержан в порядке статьи 115 УПК Украины.
По результатам медицинского осмотра, водитель находился в состоянии одурманивания (опьянения), которое вызвано употреблениям психоактивного вещества.
Работники прокуратуры проводят проверку органов УМВД Украины в Луганской области и местной власти относительно полноты мер безопасности граждан во время праздничных мероприятий.
Кроме того, в связи с тем, что водитель, который совершил ДТП, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, прокуратурой области проводится проверка органов ГАИ на предмет полноты мер, направленных на предотвращение противоправных деяний.