В Луганске Януковича просят вернуть смертную казнь

Общественная организация «Луганцы» написала открытое письмо Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ по поводу трагедии на Театральной площади 13 января, когда водитель иномарки въехал в толпу людей.

Как говорится в тексте обращения, которое УНИАН передал председатель «Луганцы» Сергей КОВАЛЕНКО, общественники предлагают ужесточить наказание за подобные тяжкие преступления вплоть до смертной казни, создать следственную комиссию с участием общины города, при этом на время расследования временно отстранить от руководства мэра Луганска Сергея КРАВЧЕНКО и председателя Луганской областной государственной администрации Владимира ПРИСТЮКА.

«Эту аварию следует рассматривать как умышленное убийство. Нам не нужны на скамье подсудимых «стрелочники», - отмечается в обращении.

Также «Луганцы» предлагают в будущем устанавливать городскую новогоднюю елку там же - на Театральной площади, но на месте памятника В.Ленину, а на месте трагедии установить памятный крест.

Как сообщал УНИАН, в Луганске 13 января 2012 года во время празднований Старого нового года около городской елки на Театральной площади в толпу подростков на полной скорости врезался легковой автомобиль под управлением 29-летнего водителя.

17-летняя студентка погибла на месте, еще 11 человек получили травмы различной степени тяжести. Двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В отношении водителя следственным управлением ГУМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Водитель задержан в порядке статьи 115 УПК Украины.

По результатам медицинского осмотра, водитель находился в состоянии одурманивания (опьянения), которое вызвано употреблениям психоактивного вещества.

Работники прокуратуры проводят проверку органов УМВД Украины в Луганской области и местной власти относительно полноты мер безопасности граждан во время праздничных мероприятий.

Кроме того, в связи с тем, что водитель, который совершил ДТП, неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, прокуратурой области проводится проверка органов ГАИ на предмет полноты мер, направленных на предотвращение противоправных деяний.