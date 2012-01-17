На автостоянке банка сгорели 7 автомобилей, изъятых за долги

В Запорожье в результате пожара на частной автостоянке банка сгорели 7 автомобилей, изъятых у владельцев за долги перед банковским учреждением.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, пожар произошел сегодня ранним утром.

«Сегодня около 4.30 в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что на частной автостоянке одного из банков сгорело семь автомобилей, изъятых за долги», - говорится в сообщении.

На место происшествия в срочном порядке выехала не только оперативно-следственная группа, но и руководство Запорожского главка милиции.

На данный момент осмотр места происшествия продолжается. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.