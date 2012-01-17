В Украине могут подорожать овощи и подешеветь сыры

Эксперты прогнозируют ценовую стабильность до конца зимы. Неприятно удивить может разве что картошка с морковью, ведь в это время запас украинских овощей традиционно иссякает, сообщает ТСН.

Однако фермеры экспертного мнения не разделяют, указывая, что рекордный прошлогодний урожай овощей не успели распродать. "У людей очень много заготовок еще осталось. Если начнут борта раскрывать, подвалы доставать, так будет еще дешеветь", - заверил фермер.

Рекордный урожай помогла сохранить теплая зима. Овощи не замерзли и не сгнили даже у тех, кто не имеет приспособленных овощехранилищ. А пока на крупнейшем столичном рынке на окраине Киева картофель и лук оптом от 10 кг стоят 1.45 грн, капуста - 70 копеек. Однако на других рынках цены примерно в 1,5 раза выше.

Среди продуктов, которые могут подешеветь в ближайшее время, эксперты осторожно называют сыры. Ведь если Россия возьмется воевать с ними не только на словах, все экспортные мощности, а это 55 тысяч тонн в год, производители вынуждены будут реализовывать на внутреннем рынке.