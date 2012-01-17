Эксперт: девальвируется сама суть суда присяжных

Верховная Рада должна изменить модель суда присяжных, предложенную президентским проектом Уголовно-процессуального кодекса.

Такое мнение высказал экс-министр юстиции, президент Института правовой политики Николай ОНИЩУК, комментируя внесенный Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в ВР проект нового УПК, сообщили УНИАН в пресс-службе Института.

По словам экс-министра юстиции, предложенная проектом модель и юрисдикция суда присяжных не позволит существенно повлиять на уровень гарантий защиты прав подсудимого. «Поскольку, во-первых, суд присяжных имеет ограниченное применение – лишь в случае обвинения лица в совершении преступления, за которое предусматривается наказание в виде пожизненного заключения. Во-вторых, состав суда присяжных – два профессиональных судьи и три присяжных – практически девальвирует саму суть такого суда», - отметил Н.ОНИЩУК.

По мнению эксперта, в Украине должна быть применена наиболее распространенная и эффективная модель, по которой суды присяжных рассматривают только вопросы факта преступления и наличия вины, вопросы же квалификации правонарушения и меры наказания должны быть компетенцией исключительно профессионального суда. «При этом применение суда присяжных не должно ограничиваться только тяжкими уголовными преступлениями. Право на суд присяжных должны иметь лица (подсудимые), обвиненные в совершении преступления, за которые предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы на более чем 5 лет», - считает Н.ОНИЩУК.