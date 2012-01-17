Житомирскую милицию возглавил донетчанин

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей ЧЕРНЫХ представил коллективу Управления МВД Украины в Житомирской области нового руководителя Александра ПРОСОЛОВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины в Житомирской области.

До этого назначения А.ПРОСОЛОВ занимал должность заместителя начальника Департамента уголовного розыска – начальника управления организации раскрытия преступлений против собственности и борьбы с групповой преступностью МВД Украины.

Прежний начальник ГУ МВД Украины в Житомирской области Юрий ИВАКИН вышел на пенсию.

Справка УНИАН. А.ПРОСОЛОВ родился 15 апреля 1961 года в городе Славянск Донецкой области. В 1996 году окончил Донецкий институт внутренних дел по специальности «правоведение».

С марта 2010 года по апрель 2011 года А.ПРОСОЛОВ работал в должности заместителя министра - начальника Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым.

С мая 2011 года занимал должность заместителя начальника Департамента уголовного розыска МВД.

5 января 2012 года согласно приказу МВД Украины на А.ПРОСОЛОВА было временно возложено исполнение обязанностей начальника УМВС Украины в Хмельницкой области.