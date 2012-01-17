Губернатор попросил чернобыльцев не горячиться

В Луганске около 100 чернобыльцев написали и передали письмо губернатору Владимиру ПРИСТЮКУ по поводу несправедливо начисленных пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались вчера в сквере возле здания облгосадминистрации, они не принесли с собой никаких плакатов, громкоговорителей или флагов.

«Уже многие разошлись, потому что холодно, а вообще было 150 человек. Здесь и чернобыльцы, и их вдовы из Луганска, Лисичанска, Новоайдарского района. Выбрали инициативную группу, которая в здании Пенсионного фонда, которое находится неподалеку, написала письмо губернатору от руки. Потом мы планируем его напечатать и поправить», - сообщил участник ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалид 2-й группы, член областного отделения организации «Союз Чернобыль Украины» Сергей ДЕМЕНТЬЕВ.

По его словам, после вступления в силу постановления правительства о новых правилах начисления чернобыльских пенсий с 1 января 2012 года сумы выплат для некоторых ликвидаторов уменьшились.

Также С.ДЕМЕНТЬЕВ подчеркнул, что чернобыльцы собрались по своей инициативе, поскольку областная организация «Союз Чернобыль Украины» централизованно протестовать пока не собирается.

«Мы выступаем за то, чтобы у чернобыльцев одной группы инвалидности пенсии были одинаковые. Об этом же и говорил премьер Николай АЗАРОВ. Но сейчас, после изменений, разрыв в выплатах у одной и той же группы чернобыльцев получился от 1,8 тыс. грн. до 8 тыс. грн. Разве это справедливо? Людей также возмущает, что одинаковые категории граждан так несправедливо разделили», - заявил С.ДЕМЕНТЬЕВ.

Он отметил, что в письме к губернатору области В.ПРИСТЮКУ чернобыльцы изложили суть своих требований и попросили о поддержке.

«Мы хотели бы, чтоб губернатор донес наше обращение до Н.АЗАРОВА. Посмотрим, какая будет реакция. А потом будем принимать решения о других действиях. Губернатор нас принял, прочел обращение, поддержал, сказал, что 18 января у него будет встреча с вице-премьер-министром Сергеем ТИГИПКО и сейчас решается вопрос о встрече с премьером», - сказал С.ДЕМЕНТЬЕВ.

Другие чернобыльцы заявили, что готовы перекрывать автомобильные дороги или блокировать работу обладминистрации с целью восстановить свои права. Однако С.ДЕМЕНТЬЕВ отметил, что губернатор просил людей воздержаться от радикальных действий и решить все мирным путем.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2011 года в Луганске представители областной организации «Союз Чернобыль Украины» провели митинг в защиту своих прав и установили возле здания облгосадминистрации палатку, в которой днем находились до 25 человек, а ночью дежурили два человека. Они требовали выплатить им законные пенсии в полном объеме согласно решениям судов.

28 декабря чернобыльцы приняли решение приостановить акцию протеста и свернули палатку, установленную в сквере напротив здания облгосадминистрации.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года вступило в действие постановление Кабинета министров Украины, которым введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Согласно документу, средний размер пенсий участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС увеличится почти вдвое. В частности, инвалиды І группы будут получать 5439,52 грн. (в 2011 году – 2442,98), ІІ группы – 5128,73 грн. (в 2011 году – 2195,21), ІІІ группы – 3941,53 грн. (в 2011 году – 1421,61).

Кроме того, впервые введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов в процентах к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной). Таким образом инвалиды І группы будут получать 2399,70 грн. (в 2011 году – 1321,0 грн.), ІІ группы –2147,10 грн. (в 2011 году – 1199,0 грн.), ІІІ группы –1894,50 грн. (в 2011 году – 1008,0 грн.).