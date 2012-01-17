Молдова намерена закупать каспийский газ

Молдова намерена диверсифицировать источники импорта энергетических ресурсов и закупать азербайджанский природный газ в рамках международных проектов по его транспортировке из Каспийского бассейна в Европу - Nabucco и AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector). Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в молдавском правительстве, об этом заявил премьер-министр Владимир Филат, отметив, что эти вопросы будут обсуждаться в ходе его официального визита в Баку, запланированного на 17-18 января с.г.



Молдавский премьер отметил, что перспективы участия в этих крайне интересных для Молдовы проектах будут обсуждены в ходе встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Артуром Раси-Заде, другими официальными лицами, представителями профильных министерств и конкретных компаний нефтегазового сектора этой страны.



В.Филат отметил, что беседа на эту тему состоялась у него ранее в ходе встречи с президентом Азербайджана И.Алиевым 30 сентября 2011г. в Варшаве в рамках саммита "Восточного партнерства".



В настоящее время Молдавия закупает 100% природного газа в России у ОАО "Газпром", которое имеет контрольный пакет акций (50%) АО "Молдовагаз".