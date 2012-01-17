Эмир Кустурица проводит фестиваль авторского кино

Участвуют 20 кинолент

Международный фестиваль авторского короткометражного кино "Кюстендорф", который в пятый раз организовал Эмир Кустурица, пройдет 17-23 января, сообщает официальный сайт фестиваля. Фестиваль состоится в построенной знаменитым режиссером этнодеревне Дрвенград близ границы Сербии с Боснией и Герцеговиной. В конкурсной программе "Кюстендорфа" участвуют 20 кинолент, представляющих Сербию, Польшу, Испанию, Македонию, Россию, США, Киргизию, Мексику и Францию. В церемонии открытия кинофестиваля примет участие специальный гость - южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. "Кюстендорф" также планируют посетить актеры Бенисио дель Торо, Изабель Юппер, директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо, режиссер Абель Феррара. Председателем жюри стала иранская актриса Лейла Хатами.

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