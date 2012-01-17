В Херсоне пенсионер «купил» баночку меда за 10 тысяч гривен

02:11, 17 января 2012
Общество
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Деньги хранил в платке

В Херсоне мошенник ограбил пенсионера на 10 тыс. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе общественных связей Управления МВД в Херсонской области, преступление было совершено 10 января в Днепровском районе Херсона.

Пострадавший, которому 86 лет, сообщил, что к нему домой пришел неизвестный мужчина и предложил купить мед. Пенсионер согласился, вынес из комнаты деньги, завернутые в платочек, и рассчитался с продавцом. Однако гость, увидев крупную сумму в руках пенсионера, попросил отдать ему пустую банку вместо той, в которой был мед. Пострадавший положил деньги на полку, а сам пошел на кухню за банкой. Когда вернулся, ни мужчины, ни денег, уже не было.

По словам пострадавшего, в платке у него было завернуто более 10 тыс. грн.

На поиски злоумышленника ориентирован личный состав райотдела милиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.185 Уголовного кодекса Украины “Кража”.

 

 

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