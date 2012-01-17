В Киевской области выявили 17 нарколабораторий

Правоохранители Киевской области в течение 2011 года выявили 17 нарколабораторий и изъяли более полутонны наркотиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, об этом шла речь во время заседания постоянно действующей межведомственной группы по вопросам координации мероприятий, направленных на недопущение преступлений, связанных с незаконным обращением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

В частности, в соответствии с отчетами членов группы, в прошлом году выявлен 2 тыс. 781 факт незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обезврежено 17 нарколабораторий, изъято более чем 559 кг наркотиков, к уголовной ответственности за совершение преступлений указанной категории привлечены 1 тыс. 423 человека и 389 человек привлечены к административной ответственности, обезврежены 4 организованные группы.

Киевской областной таможней совместно с региональным Управлением СБУ выявлено и пресечено функционирование трех каналов контрабанды на территорию Украины наркосодержащих и психотропных веществ. Преступники, используя почтовые отправления, наладили эти каналы из Португалии, Китая и Индии, сказали в прокуратуре.

На заседании межведомственной группы обсуждены проблемные вопросы в этом направлении работы и пути их преодоления.