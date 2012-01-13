У жителя Днепропетровска изъяли арсенал оружия

12 января в Днепропетровске работники милиции в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в доме у безработного, ранее судимого 34-летнего мужчины, арсенал оружия. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Злоумышленник хранил дома однозарядное самодельное устройство в виде шариковой ручки, приспособленное для стрельбы патронами калибра 5.6 мм; обрез одноствольного охотничьего ружья со вставкой для стрельбы патронами калибра 5.6 мм и глушителем. Также обнаружено 4 разных пистолета, устройство для отстрела патронов резиновыми пулями с переделанным стволом, патроны и комплектующие части к стрелковому оружию.

Как объяснил задержанный, все оружие и комплектующие части принадлежат ему. Собирал он его для последующей реставрации и испытания на пригодность к стрельбе.

Теперь изъятое оружие направлено в НИЭКЦ для проведения исследования.

По этому факту следственным отделом Ленинского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».