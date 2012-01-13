Янукович обещает держать цены на газ

Цена на газ для населения не будет повышаться.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Недостатки газового контракта 2009 года мы не должны переводить на плечи граждан. Мы будем держать цены на таком уровне, как они есть сейчас. Мы не имеем права повышать их для населения», - сказал Президент.

«Мы должны быть справедливыми по отношению к нашим людям - это наш долг», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства в который раз заявил, что из-за невыгодных газовых договоренностей 2009 года Украина платит за газ непомерно высокую цену. «Мы имеем самую высокую цену на газ в мире. На сегодняшний день эта цена для Украины - 516 долларов (без учета 100-долларовой скидки согласно харьковским договорам)», - заметил он.

Ежемесячно, отметил глава государства, Украине не хватает около 500 млн. долларов для покрытия убытков за приобретенный газ.

«Почему не хватает? Потому что мы собираем в Украине 500 миллионов, а платим 1 миллиард», - отметил Президент, объяснив - такая ситуация связана с низкими тарифами для населения и теплокоммунэнерго.

«Для того, чтобы собрать еще 500 миллионов, их нужно было заложить в тариф теплокоммунэнерго. А это означает - повысить цены на жилье, жилищно-коммунальные услуги, цену на газ для населения. Мы этого не сделали. Мы на это не пошли, потому что не имели такого повышения уровня доходов людей, чтобы «нагружать» на них такую цену», - отметил глава государства.

Вместо этого, подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, Украина «пошла по пути накопления долгов». «Мы брали кредиты и платили ежемесячно эти 500 миллионов. И это все, безусловно, мы клали на убытки. Эта ситуация очень сильно подорвала национальную экономику. И до сих пор мы эту ситуацию не разрешили», - заявил Президент.