Гаишники требовали 4 тысячи гривен взятки на двух
20:48, 13 января 2012Общество
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Пойманы с поличным
В Хмельницком при получении взятки задержаны два инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Работники милиции требовали от местного жителя 4 тысячи гривень взятки за решение вопроса относительно не привлечения его к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Во время получения части взятки в сумме 2 тысяч гривень работники ГАИ были задержаны.
Теперь против них возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 368 УК Украины.
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