Гаишники требовали 4 тысячи гривен взятки на двух

В Хмельницком при получении взятки задержаны два инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Работники милиции требовали от местного жителя 4 тысячи гривень взятки за решение вопроса относительно не привлечения его к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Во время получения части взятки в сумме 2 тысяч гривень работники ГАИ были задержаны.

Теперь против них возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 368 УК Украины.