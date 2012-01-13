«Террорист», который «заминировал» вокзал в Херсоне, получил 2 года тюрьмы

«Телефонного террориста", который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала в Херсоне, осудили на 2 года лишения свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, Голопристанский районный суд Херсонской области вынес приговор 22-летнему мужчине, который 9 февраля 2011 года сообщил о заминировании территории железнодорожного вокзала в Херсоне.

Тогда по тревоге на стратегически важный объект выехали все экстренные службы города. Из помещения были эвакуированы пассажиры, приостановлено движение поездов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий бомбы не нашли. Движение поездов возобновили только через два часа, при этом многие пассажиры опоздали на рейсы.

Сотрудники милиции установили личность «минера». Оказалось, что звонок поступил из села Нововладимировка Голопристанского района. Один из участковых райотдела по голосу узнал мужчину. Им оказался 22-летний сезонный рабочий, злоупотреблявший алкоголем.

Задержанный объяснил, что насмотрелся по телевизору боевиков о заминировании вокзала и работу спецслужб. В тот день ему захотелось пошутить над сотрудниками милиции, проверить, как оперативно они отреагируют на сообщения о заложенной бомбе.

В результате было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Суд приговорил «телефонного террориста» к 2 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.