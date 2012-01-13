Азаров заверяет, что газу на зиму накачали достаточно

Украина обеспечила «запас прочности» энергоресурсов для удовлетворения потребностей в газе в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Мы на зиму закачали достаточное количество газа, запас которого поможет нам в 2012 году бесперебойно снабжать наших людей», - заявил Н.АЗАРОВ.

«Очень много было сделано для развития добычи угля, и впервые у нас есть профицит более 5 млн. тонн угля. Это позволит нам на наших тепловых электростанциях использовать уголь вместо газа. Большая работа проводится "Нафтогазом" по увеличению собственной добычи газа. Ведется работа по привлечению инвесторов по разработке месторождений сланцевого газа. Понятно, что это дело не одного дня, но мы готовы к тому, чтобы в течение ограниченного времени использовать газозамещающие источники энергии», - отметил премьер-министр

При этом он высказал надежду, что переговоры с Россией по вопросу снижения цены на газ завершатся успешно.

«Что же касается нашего главного вопроса - сколько времени Украина может выдержать такую формулу на газ, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Очень много зависит от того, как будет развиваться ситуация в мире, а соответственно и на Украине. Но мы рассчитываем на то, что в течение ограниченного времени мы найдем общий язык с нашими российскими партнерами. А на это ограниченного время запасов прочности у нас хватит», - заявил Н.АЗАРОВ.

Напомним, Украина уже почти полтора года добивается снижения цены на российский газ, называя действующие контракты кабальными. Киев и Москва в последнее время активизировали переговоры, следующий раунд назначен на 17 января.

Россия в обмен на пересмотр цены добивается доступа к управлению украинской ГТС. Киев и Москва не исключают, что в результате переговоров может быть создан консорциум по управлению украинской ГТС, однако формат такого консорциума пока не определен.