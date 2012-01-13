Оценки по физкультуре в школе отменят

Министерство образования и науки, молодежи и спорта планирует отменить оценивание учебных достижений по физической культуре в общеобразовательных школах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, это будет предусмотрено новыми учебными программами, которые поэтапно будут внедряться с 1 сентября 2012 года.

В Минобразования напоминают, что постановлением Кабинета министров от 20 апреля 2011 г. №462 утвержден Государственный стандарт начального общего образования. В соответствии с ним разработаны учебные программы для 1-4 классов, в том числе по физической культуре.

Разработан Государственный стандарт базового и полного общего среднего образования. В соответствии с ним планируется разработка новых учебных программ для 5-11 классов, в том числе по физической культуре.

Также в ведомстве замечают, что в период с 1 сентября по 1 октября каждый учебный год с целью адаптации учеников к нагрузкам на уроках физической культуры прием учебных нормативов не осуществляется, а занятия имеют рекреационно-оздоровительный характер с умеренными нагрузками.

«Указанные нововведения привели к изменениям в процесс планирования и проведения занятий по физической культуре. Физическая культура стала больше отвечать личным запросам учеников, в то же время повышая вопрос мотивации ко всей физкультурно-спортивной деятельности учеников, в том числе во внеурочное время», - считают в Министерстве образования и науки, молодежи и спорта Украины.