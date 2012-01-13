Объем инвестпроектов на Днепропетровщине приближается к $2 млрд.

Объем инвестиционных проектов Днепропетровской области, находящихся на разном этапе реализации, сегодня превышает 1,8 млрд. долл. Об этом сообщил директор Днепропетровского регионального инвестиционного агентства (ДИА) Анатолий КОМИРНОЙ, передает ИА «МОСТ-Днепр».

«На сегодняшний день в работе Днепропетровского инвестиционного агентства находится 31 проект. На январь 2012 года уже запланирована встреча, на которой будет рассмотрен график сопровождения проекта строительства завода по производству плоского фасадного стекла Euroglass, ожидаемый бюджет которого составляет 300 млн. долл. Идет подготовка строительства крупного логистического центра на базе Криворожского аэропорта. Предполагаемый бюджет проекта - 200 млн. долл. Определен потенциальный инвестор и подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве с местными властями. Также в работе проект, связанный с наращиванием промышленных мощностей Дрожжевого завода Lesaffre, который входит в состав ЕВА. Общий бюджет портфеля инвестиционных проектов, которые ведет агентство, превышает 1,8 млрд. долл.», - рассказал А.КОМИРНОЙ.

В 2011 году экспертами ДИА был создан портфель предложений для инвесторов, состоящий из 66 проектов различной стадии реализации. В области уже введен в эксплуатацию первый проект - торгово-развлекательного комплекс «ТЕRRA Кривой Рог» стоимостью 11,3 млн. долл., благодаря чему было создано 900 рабочих мест.

Один из крупнейших инвестиционных проектов, реализующихся в области, - строительство завода по переработке ТБО, бюджет которого составляет 500 млн. долл.

Как ранее сообщало издание «Зеркало недели. Украина», Днепропетровская область достаточно быстро и уверенно становится инвестиционными воротами Украины.

«На Днепропетровщину приходится самый большой в Украине объем прямых иностранных инвестиций, который составляет более восьми миллиардов долларов США. Из них более миллиарда - за 2010 и 2011 годы. Шестнадцать стран осуществляют прямые миллионные инвестиции в область. Среди них - Великобритания, США, Германия, Австрия, Россия, Израиль. Этот показатель и стал основным аргументом для Ассоциации европейских регионов в ходе принятия решения о членстве Днепропетровской области в АЕР”, - цитирует издание слова губернатора Днепропетровской области Александра ВИЛКУЛА.