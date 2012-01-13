Посольство США в Украине переезжает

Посольство США в Украине в конце января этого года переедет в новое здание по ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского, 4.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время экскурсии для журналистов в новом здании посольства Временный поверенный в делах США в Украине Эрик ШУЛЬЦ.

«Сейчас посольство размещается в шести корпусах, разбросанных по всему городу, а через неделю все сотрудники, наконец, будут под одной крышей», - сказал Э.ШУЛЬЦ

«Мы гордимся этим зданием не потому, что оно такое красивое внешне, оно является символом стратегического партнерства между США и Украиной», - сказал Э.ШУЛЬЦ, добавив, что сейчас в посольстве США в Украине работают более 800 сотрудников.

По его словам, на строительство нового посольства было потрачено 209 млн. дол. Он отметил, что при строительстве было использовано много украинских материалов, а также были задействованы 500 украинских рабочих.

Э.ШУЛЬЦ также отметил, что помещение посольства украшено произведениями местных и американских художников. Также в посольстве есть галерея известных американских музыкантов, ученых, художников, инженеров, дипломатов, актеров, которые имеют определенное отношение к Украине. В частности, Игорь Сикорский, Александер ВЕРШБОУ, Мила ЙОВОВИЧ, Дастин ХОФФМАН.

По словам Э.ШУЛЬЦА, при строительстве нового здания посольства были использованы современные технологии. «Я думаю, что это одно из самых современных офисных зданий в Киеве. Оно безопасно и функционально», - сказал Э.ШУЛЬЦ.

Он также отметил, что здание, площадь которого составляет 4,5 га, доступно для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, Э.ШУЛЬЦ сообщил, что здание консульского отдела посольства США в Украине остается за посольством, и есть планы превратить его в культурный центр. Здание, где сейчас находится главный корпус посольства, будет передано МИД, а помещения, которые посольство арендовало в Артем-бизнес центре, будут возвращены владельцу.

Во время строительства учитывался такой фактор, как минимальное влияние на окружающую среду.

Контракт на строительство нового посольства был предоставлен Госдепартаментом США компании Би Эл Гарберт 30 сентября 2008 года. Окончательный приказ начать строительство был издан в октябре 2009 года. Для выполнения контракта была применена методология «проектирование-строительство», которая позволяет осуществлять определенные строительные работы на начальных этапах проектирования.