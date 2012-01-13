В Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на субботу и воскресенье, 14 и 15 января, из-за ожидаемого ухудшения погоды и просит жителей Крыма и туристов отложить походы в горы и не выезжать на рыбалку и охоту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Синоптики прогнозируют дождь, мокрый снег, гололед, а также усиление северо-западного ветра скоростью до 20 м/с.

«Могут возникнуть сложности в работе транспорта, при проведении аварийно-восстановительных и высотных работ. Обледенение и порывистый ветер способны повлечь за собой повреждение или обрыв линий электропередач и связи, обрушение слабо укрепленных рекламных конструкций, нарушения в работе систем ЖКХ», - предупредили в МЧС.

Кроме того, спасатели призывают владельцев автомобилей воздержаться от поездок за пределы городов и сел в гололед и в условиях ограниченной видимости.