Попов: тарифы на ЖКУ повышаться не будут

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ отмечает, что власть столицы не намерена повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

По словам А.ПОПОВА, сегодня сохранение стоимости коммунальных услуг на существующем уровне – это принципиальная позиция власти Киева.

«Никаких решений относительно изменения или увеличения тарифов на коммунальные услуги на протяжении последних месяцев не принималось ни Киевсоветом, ни Киевской городской государственной администрацией”, - напомнил он.

Председатель КГГА также отметил, что установление домовых счетчиков тепловой энергии экономит средства киевлян, ведь жители платят только за фактически полученную услугу. “Для нас очень важно, чтобы киевляне платили только за те услуги, которые реально получают, и только в рамках действующих тарифов. Я лично буду контролировать этот вопрос, и если есть нарушения, то вы можете рассчитывать на мою личную реакцию», – заверил он.

В пресс-службе КГГА отметили, что для потребителей, при наличии домовых приборов учета, начисления средств за потребленные энергоресурсы проводятся только в отопительный период, поэтому счета за тепловую энергию для них отличаются от счетов тех потребителей, дома которых не оборудованы соответствующими приборами и для которых начисления проводятся на протяжении 12 месяцев.

Отсутствие домовых приборов учета потребления энергоносителей приводит к значительным разногласиям (30-40%) между установленной нормой потребления тепловой энергии и фактическим ее потреблением.

«Одной из задач киевской власти – в ближайшее время запустить в работу программу по обеспечению счетчиками малообеспеченных слоев населения. Также у нас есть предварительные наработки по программе кредитования установления приборов учета для киевлян. Это действительно позволяет экономить деньги. Поэтому мы осознаем необходимость такой программы и будем ее реализовывать», – сказал А.ПОПОВ.