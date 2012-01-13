В Виннице хулиганы повредили ночью 6 автомобилей

В Виннице в ночь на 13 января в одном из дворов многоэтажки злоумышленники повредили 6 автомобилей.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью Управления МВД в Винницкой области.

В частности, по данным милиции, 13 января в 2 часа ночи на телефон «102» поступило сообщение от жильцов одного из домов, расположенных по улице Келецкой, о том, что во дворе их дома двое неизвестных нарушают общественный порядок.

На место происшествия прибыли работники милиции и задержали хулиганов «на горячем». В то время, когда во двор многоэтажки приехали милиционеры, нарушители прыгали по машинам, которые хозяева оставили на ночь во дворе. Таким способом подвыпившие юнцы решили развлечься. От их хулиганских действий пострадали четыре автомобиля отечественного производства и две иномарки. У поврежденных машин оторваны эмблемы и внешние зеркала, погнутые капоты, багажники и крыши. Больше всего пострадала новая «Нива», владелец которой после покупки даже не успел снять с сидений полиэтиленовую пленку.

Выяснилось, что правонарушители (в возрасте 18 и 20 лет) живут в соседних домах. Злоумышленники задержаны в порядке статьи 115 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет.

Проводится следствие.