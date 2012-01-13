Эксперт объяснил, зачем нужен единый центр для уплаты налогов

Национальный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков позволит бизнесу оценить преимущества индивидуального сервиса и снизит уровень коррупции. Такое мнение высказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег УСТЕНКО.

«Мотивация, для того, чтобы создать подобного рода национальный офис для уплаты налогов крупными налогоплательщиками, проста. Когда такие предприятия будут «заведены» в своеобразное единое окно, процесс администрирования будет происходить легче», - полагает экономический эксперт.

По его словам, такие шаги позволят не только модернизировать налоговую службу Украины в соответствии с мировыми стандартами сервиса, но и сделать реальные шаги в борьбе с коррупцией на местах.

«Плательщики поддержат эту инициативу, ведь в таком случае будет доведен до автоматизма процесс администрирования, сократится время, затрачиваемое на уплату налогов, и будут ликвидированы коррупционные риски», - заключил О. УСТЕНКО.

Напомним, что ранее в ходе заседания комитета по экономическим реформам Президент Виктор ЯНУКОВИЧ акцентировал внимание на необходимости создания единого централизованного офиса для крупных налогоплательщиков.