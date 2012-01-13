В Крыму за прошлый год ликвидировали 21 банду

Правоохранительные органы ликвидировали в 2011 году в Крыму 21 организованную преступную группировку.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Столько же уголовных дел было направлено в прошлом году в суд.

На скамье подсудимых за совершение преступлений в составе ОПГ оказались 73 человека. «Они объединялись в банды для завладения деньгами и имуществом граждан и предприятий, торговли "живым товаром" и наркоторговли», - сказано в пресс-релизе.

Четверть ОПГ имела коррупционные связи.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Крыму ликвидировали 14 ОПГ.