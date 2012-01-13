В Крыму за прошлый год ликвидировали 21 банду
13:30, 13 января 2012Общество
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Четверть ОПГ имела коррупционные связи
Правоохранительные органы ликвидировали в 2011 году в Крыму 21 организованную преступную группировку.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Столько же уголовных дел было направлено в прошлом году в суд.
На скамье подсудимых за совершение преступлений в составе ОПГ оказались 73 человека. «Они объединялись в банды для завладения деньгами и имуществом граждан и предприятий, торговли "живым товаром" и наркоторговли», - сказано в пресс-релизе.
Четверть ОПГ имела коррупционные связи.
Как сообщал УНИАН, в 2010 году в Крыму ликвидировали 14 ОПГ.
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