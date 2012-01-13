В Киеве горела школа

В Святошинском районе Киева горело одно из помещений общеобразовательной средней школы №203.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, сообщение о пожаре в кабинете на втором этаже школы поступило вчера в 16.28 в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС.

Спасатели эвакуировали 29 людей.

Вследствие пожара поврежден шкаф, закопчены стены и потолок кабинета.

Причина и ущерб от пожара устанавливаются.