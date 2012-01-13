Дочка Тимошенко продала ресторан в центре Киева?

Дочка экс-премьера Юлии Тимошенко Женя уже не владелица ресторана «Сiro’s pomodoro». Об этом "Сегодня" сообщили в самом заведении. Теперь тут новый директор и новый шеф-повар, а также обновленное меню.

«Уже месяца два это не ее ресторан, и Шон Карр тут уже не выступает», - заверила издание одна из сотрудниц. Официально эту тему здесь комментировать отказались. Правда, на сайте ресторанчика еще висят фотографии самой Жени и Шона.

Гендиректор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова говорит, что о продаже не слышала, но если она и была, то сумма сделки могла составить не меньше 1,5 млн долларов. Другие рестораторы не исключают, что Тимошенко могла лишь официально выйти из бизнеса, чтобы избежать проблем. Но, с другой стороны, возможен вариант, что Женя подумывает о том, чтобы вслед за отцом покинуть родину и поэтому закрывает дела.

Напомним, в апреле 2009 года Женя и Шон Карр открыли ресторанчик «Сiro’s pomodoro» на Шота Руставели, 12, в полуподвальном помещении. Это сетевой ресторан, точно такие есть в Лондоне, Дубае, Афинах, Бухаресте, Абу-Даби. Главный их собственник - Чиро Орсини. Когда дочка экс-премьера училась в Лондоне, она часто бывала в этом ресторане и познакомилась с владельцем. Там и пришла мысль - открыть такое же заведение в Киеве.