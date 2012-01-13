В Киеве введут проездные на городскую электричку

В Киеве планируют ввести в оборот проездные билеты на городскую электричку.

Соответствующий проект решения Киевского городского совета «Об установлении КП «Киевпастранс» тарифов на услуги по перевозке пассажиров и стоимости проездных билетов в городской электричке» обнародован для общественного обсуждения на официальном веб-сайте Киевской власти.

Замечания и предложения от юридических и физических лиц, их объединений принимаются до 9 февраля 2012 года.

Согласно решению, обычный проездной на месяц на один вид транспорта, а именно - непосредственно для проезда в электричке будет стоить 95 грн., стоимость проездного для студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы учебы будет составлять 47,5 грн.

Проездной на два вида транспорта (электричка плюс один из видов наземного транспорта: трамвай или автобус, или троллейбус) будет стоить в месяц 150 грн., а соответствующий студенческий - 75 грн.

В то же время, стоимость билета на метро и электричку в месяц обойдется пассажиру в 170 грн., а такой студенческий – 85 грн.

Также утверждена залоговая стоимость пластиковой бесконтактной карточки в размере 7 грн.

В стоимости проездных билетов, кроме изготовленных на основе пластиковых бесконтактных карточек, стоимость изготовления карточек учтена.

При этом проектом решения утверждается тариф на 1 поездку в городской электричке - 1,7 грн.