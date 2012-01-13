Украина и Россия позаботятся о безопасности в Азовском море
Кабмин одобрил проект соглашения
Правительство одобрило проект Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, соглашение одобрено распоряжением Кабмина №1344-р от 28 декабря 2011 года.
Согласно соглашению, для осуществления мониторинга судоходства в регионе Украина и Россия будут осуществлять обмен данными автоматических идентификационных систем (АИС).
Кроме того, соглашение предусматривает взаимопризнание Украиной и Россией национальных документов (свидетельств), подтверждающих соответствие судов и экипажей национальным требованиям безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов для районов плавания в Азовском море и Керченском проливе.
От украинской стороны соглашение подпишет вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.
Ведомство не уточняет сроков подписания соглашения.