Нацбанк разложил инфляцию по продуктам питания

На фоне умеренно сдерживающего влияния факторов спроса определяющее влияние на замедление динамики инфляционных процессов в 2011 году играли факторы предложения; рост небазового ИПЦ в годовом выражении уменьшился до 1,7%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре «Оценка инфляции. Декабрь 2011 года», размещенном на сайте Национального банка Украины.

В обзоре отмечается, что избыток внутреннего предложения на продуктовых рынках в условиях высокого урожая обусловил снижение цен фруктов и широкой группы овощей. В декабре продолжилась тенденция к снижению цен на крупы и муку. В целом сырые продукты за год подешевели на 4% (за месяц выросли на 0,6%).

При этом, по данным НБУ, продолжился сезонный рост цен на группу товаров «молоко, сыр и яйца» (3% за месяц, 0.2 п. п. - вклад в изменение ИПЦ).

Падение цен на сахар и сжиженный газ четвертый месяц подряд обусловило снижение компоненты «Административные цены» в декабре на 0,4% (-0.1 п. п. - вклад в ИПЦ, годовые темпы роста замедлились до 9,2%).

Также отмечается, что снижение в предыдущие месяцы цен на нефть на мировых рынках способствовало удешевлению топлива на 0,1% за месяц (в годовом измерении инфляция топлива снизилась до 30,9%).

В условиях ослабления внешнего спроса на продукцию основных экспортоориентированных производств и снижение цен в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (на 5,6%) в декабре произошло уменьшение индекса цен производителей на 1,8%, что привело к замедлению темпов его роста в годовом измерении до 14,2%.

В Нацбанке напомнили, что потребительская инфляция в 2011 году составила 4,6%, что является самым низким показателем за последние 9 лет. В декабре изменение ИПЦ составило 0,2% (-0,3% за вычетом сезонного фактора).

Рост базового ИПЦ в декабре замедлился до 0,2% (0.1 п. п. - вклад в ИПЦ) благодаря сокращению темпов удорожания продовольственных товаров с высокой степенью обработки (0,2% - изменение за месяц, 0.1 п. п. - вклад в базовый ИПЦ). Базовая инфляция снизилась до 6,9%, что соответствует целям Нацбанка на 2011 год. Узкий базовый ИПЦ за год вырос на 2.6%.