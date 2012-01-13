Ученые исследуют пещерный монастырь на Луганщине
Открытие сделано всего полтора года назад
Эксперты Института археологии Национальной академии наук Украины определили, что найденный ранее Преображенский пещерный монастырь на территории села Наугольное Сватовского района Луганской области построен в XVII-XVIII веках.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского областного совета, соответствующее заключение эксперты сделали после посещения монастыря в конце декабря прошлого года.
В заключении говорится о том, что объект культурного наследия – пещерный монастырь - может быть интерпретирован как часть подземного комплекса культового назначения - пещерного монастыря, аналогичного известным монастырским комплексам XVII-XVIII веках в меловых обрывах берегов рек Северский Донец и Оскол.
Эксперты НАН выяснили, что древнейшие из датированных надписей, зафиксированных в пещерном лабиринте, относятся к 1813 и 1827 годам.
«По местным преданиям, пещерный монастырь возле села Наугольное был создан местными жителями в конце XIХ в. Однако в пещерах фиксируются следы нескольких перепланировок и достроек, поэтому предварительно их создание следует отнести ко второй половине XVII в. А достройку и реконструкцию - к началу-второй половине XIХ века», - говорится в выводах экспертов, размещенных на сайте Луганского облсовета.
Председатель облсовета Валерий ГОЛЕНКО заверил, что власти помогут ученым восстановить монастырь.
«Исследовательские работы обязательно должны быть продолжены. И в случае, если все предположения ученых об исторической значимости объекта подтвердятся, мы обязательно поможем и в его восстановлении, и в возрождении пещерного монастыря как серьезного духовного центра. Уверен, он будет интересен не только православным верующим», - сказал он.
По словам заместителя начальника управления культуры и туризма луганской ОГА Владимира ВЫБОРНОГО, в этом году археологи планируют проводить раскопки в монастыре.
«По нашим данным, подобные ему пещерные комплексы есть и в Новопсковском районе, а также на территории Белокуракино, Новоайдара, Луганска. Возможно, через какое-то время нам удастся все их включить в единый туристический маршрут», - отметил В.ВЫБОРНЫЙ.
Пещерный монастырь на территории села Нагольное Сватовского района Луганской области впервые был обнаружен луганским художником Дмитрием СЕРГИЕНКО в 2010 году.
В мае 2010 года, собрав группу единомышленников, он нашел пещерный монастырь и сообщил об этом луганским властям. 29 июля 2011 года был официально открыт вход в пещерный монастырь, который назвали Преображенский.