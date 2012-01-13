Украинцы потратили в вэб-магазинах около 2 млрд. евро

Объем интернет-торговли в 2011 году составил 1,5-2 млрд. евро.

Как пишет газета “Крещатик” (№2 от 12 января), об этом сообщил глава Ассоциации участников электронного бизнеса Павел СИДЕЛЕВ.

Эксперты ассоциации обработали данные оплат банковскими карточками, терминалами самообслуживания и платежными системами и получили расчетную оценку интернет-расходов украинцев.

"По нашей экспертной оценке, объем интернет-торговли в 2011 году в денежном эквиваленте составил 1,5-2 миллиарда евро. Это больше на 30-50%, чем в 2010 году, ведь тогда был сильный спад. Скорее всего, эта цифра приближается к двум миллиардам или даже существенно превышает эту сумму", — отметил П.СИДЕЛЕВ.

Однако, поскольку 90% интернет-магазинов (всего их от 7 до 10 тысяч) принимают оплату наличными, то подсчитать реальный объем торговли достаточно сложно, добавил П.СИДЕЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2011 года Кабинет министров одобрил проект закона «О внутренней торговле» для передачи его на рассмотрение Верховной Радой.

В законопроекте «О внутренней торговле» отдельной статьей впервые определены особенности работы интернет-магазинов. В соответствии с этой статьей, предприниматель должен будет иметь офисное помещение, в котором он будет осуществлять оформление и хранение документов, связанных с хозяйственной деятельностью (в частности касающихся купли-продажи товаров).

Также предприниматели должны будут предоставлять покупателям информацию об их названии, местонахождении, сведениях о государственной регистрации, наличии патента или лицензии, товарах и условиях договора купли-продажи путем ее размещения в каталогах, буклетах, проспектах, информационных сетях, в частности, сети интернет.

По мнению экспертов, принятие документа приведет к повышению стоимости товаров, реализуемых через интернет-магазины.

В УСПП считают, что законопроект о внутренней торговле парламент может принять в первом квартале 2012 года.