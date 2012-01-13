Телеканалы обязаны делать сурдоперевод новостей
00:19, 13 января 2012Общество
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Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в статьи 43 и 49 Закона Украины «О телевидении и радиовещании».
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 312 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом предусматривается, что государственные и коммунальные телерадиоорганизации (в сфере телевидения) обязаны осуществлять информационное вещание в части телевизионных новостей субтитрованием и/или переводом на жестовый язык.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
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